SISTAREA TEMPORARĂ A TRECERII CU BAC-UL PENTRU CAMIOANE LA PUNCTUL DE FRONTIERĂ ISACCEA–ORLOVCA Miercuri, 18 Februarie 2026

Garda de Coastă informează participanții la traficul transfrontalier că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, trecerea cu bacul pentru camioane peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlovca, este suspendată temporar.

Tranzitul autoturismelor se efectuează cu un singur bac.

Măsurile au fost adoptate pentru prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței participanților la trafic și se mențin până la îmbunătățirea condițiilor meteo.

Recomandăm cetățenilor să urmărească informările oficiale înainte de a-și planifica deplasarea.

Vom reveni cu actualizări imediat ce trecerea cu bacul va fi reluată în condiții normale.