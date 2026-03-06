Autoturism în valoare de 30.000 euro, căutat de autoritățile din Olanda, descoperit de polițiștii de frontieră constănțeni Luni, 09 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în zona de competență un autoturism căutat de autoritățile din Olanda, aflat în posesia unui cetăţean român.

În data de 08.03.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au oprit în trafic, pentru control, un autoturism înmatriculat în Olanda, condus de către un cetățean român.

În urma verificărilor efectuate cu ajutorul aplicaţiei eDAC, colegii noştri au constatat că autoturismul figurează ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Olanda.

Autoturismul, evaluat la 30.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.