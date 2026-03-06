Autoturism în valoare de 25.000 de euro, căutat de către autoritățile din Germania, descoperit de polițiștii de frontieră Vineri, 06 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat, în timpul unui control, un cetățean român care tracta un autoturism evaluat la aproximativ 25.000 de euro, căutat de autoritățile din Germania.

În data de 05.03.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe autostrada A1 Deva – Nădlac. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un microbuz înmatriculat în România, condus de către un cetățean român în vârstă de 34 de ani, care tracta pe o platformă un autoturism.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autovehiculul transportat pe platformă figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autorităţile din Germania.

Drept urmare, autoturismul estimat la aproximativ 25.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar la finalizare vor fi luate măsurile legale ce se impun.