Armă neletală, fără documente legale, descoperită de polițiștii de frontieră Vineri, 06 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un pistol cu gaz și un încărcător asupra unui cetățean bulgar, pentru care acesta nu deținea documente legale.

În data de 05.03.2026, în jurul orei 21.45, în proximitatea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, au oprit pentru control, pe DN 56, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de către un cetățean bulgar, în vârstă de 21 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria – România.

Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, în spațiul de depozitare al portierei șoferului, au fost descoperite un pistol cu gaz și un încărcător. Pentru bunurile identificate, persoana în cauză nu a putut prezenta documente legale.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „deținere sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării’ și „contrabandă calificată”.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii de frontieră acționează permanent pentru prevenirea și combaterea faptelor ce aduc atingere ordinii și siguranței publice, fiind mereu la datorie în slujba cetățenilor