Microbuz modificat pentru ascunderea a 250.000 de țigarete de contrabandă Marți, 03 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au depistat în urma unor acțiuni de tip BLITZ, 250.000 de țigarete, pe care un cetățean român a încercat să le introducă în țară fără documente legale. A fost nevoie de unelte specifice pentru deschiderea și demontarea controlată a compartimentului marfă în care se aflu ascunse țigările.

În data de 02.03.2026, în jurul orei 05.15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au desfășurat acțiuni de tip BLITZ pe căile de comunicație din zona de competență.

Cu această ocazie, a fost oprit pentru control un microbuz frigorific înmatriculat în România, condus de un cetățean român în vârstă de 28 de ani, care transporta, conform documentelor, o hotă industrială.

La o verificare preliminară a mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au observat că ușa laterală a compartimentului de marfă nu permitea accesul în interior, motiv pentru care microbuzul a fost condus la sediul instituției pentru o verificare amănunțită.

În urma unor verificări suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că incinta frigorifică are o dimensiune redusă, existând suspiciunea că unul dintre pereții microbuzului a fost mutat pentru crearea unui locaș suplimentar, ascuns.

La fața locului au fost solicitați pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care au intervenit cu unelte specifice pentru deschiderea și demontarea controlată a compartimentului marfă.

Astfel, s-a constatat că în interior se află o cantitate semnificativă de țigări, în urma inventarierii rezultând în total de 250.000 de țigarete (12.500 de pachete), fără timbru fiscal, pentru care persoana în cauză nu deținea documente de proveniență.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de peste 250.000 de lei, precum și mijlocul de transport, evaluat la peste 60.000 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și introduse în Camera de Corpuri Delicte a instituției.

În cauză sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, iar verificările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii arii infracționale și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară zilnic, împreună cu celelalte instituții abilitate, acțiuni ferme în întreaga zonă de competență, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale, precum și pentru depistarea și sancționarea persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a asigura un climat de siguranță și pentru a oferi sprijin cetățenilor și participanților la trafic, în orice situație.