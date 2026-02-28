Șofer turc arestat pentru trafic de migranți, depistat de către polițiștii de frontieră giurgiuveni Sâmbătă, 28 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în zona de competență, un cetățean turc care transporta ilegal un migrant ascuns în cabina unui automarfar.

În data de 25.02.2026, în jurul orei 23:15, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, pe DN 51, un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc, care transporta mobilă din Turcia în Belgia.

În urma verificărilor efectuate, în cabina automarfarului, sub salteaua patului, a fost descoperită o persoană de sex masculin, asupra căruia colegii noştri au găsit un document turcesc expirat, fără viză.

Cercetările au fost continuate de către lucrători din cadrul Biroului pentru Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, fiind întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți, față de șoferul turc și trecere frauduloasă a frontierei de stat, față de pasagerul de naționalitate turcă, prevăzute de Codul penal.

În data de 26.02.2026, în baza planului de cooperare încheiat între Poliția de Frontieră Română și autoritățile de frontieră din Bulgaria, cetățeanul turc depistat a fost predat autorităților bulgare.

Tot în data de 26.02.2026, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de șoferul de naționalitate turcă, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Giurgiu.

La data de 27.02.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Giurgiu a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și a dispus arestarea preventivă a șoferului pentru o perioadă de 30 de zile.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.