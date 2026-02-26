Utilaj de 35.000 de euro căutat de autorităţile din Italia, descoperit în aceiași zi de polițiștii de frontieră suceveni Joi, 26 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au descoperit și indisponibilizat un utilaj industrial, în valoare de peste 35.000 de euro, care era căutat de autoritățile din Italia.

Ieri, 25 februarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul STPF Suceava - ITPF Sighetu Marmației, au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional de autovehicule furate din străinătate.

Astfel, în jurul orei 13.30, colegii noștri au oprit în trafic, în localitatea Iaslovat, un automarfar înmatriculat în Romania, care transporta un utilaj industrial telescopic, cu număr de înmatriculare specific Italiei.

În urma unor verificări suplimentare, în bazele de date, s-a constatat faptul că autovehiculul figurează ca ,,bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Italia, tot ieri 25.02.2026.

Autovehiculul, în valoare de 175.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituţiei, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, la final urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.