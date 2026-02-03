Țigări în valoare de peste 34.000 de lei, descoperite în podeaua unui autoturism Marți, 03 Februarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva - Nădlac au depistat într-un autoturism, condus de un cetățean bulgar, peste 26.000 de țigarete, ascunse în podeaua mijlocului de transport.

În data de 01.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, împreună cu polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicații din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar în vârstă de 40 de ani.

În urma controlului fizic al mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit mai multe pachete de țigări, ascunse în podea, sub materialul textil , pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Astfel, persoana și mijlocul de transport au fost conduse la sediul instituției pentru efectuarea unor verificări suplimentare, unde a reieșit faptul că în autovehicul se aflau peste 26.000 de țigarete, estimate la o valoare de peste 34.000 de lei.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita prevăzută de lege, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.