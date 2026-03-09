Peste 2.000 de bunuri susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 654.000 lei, descoperite la Calafat Luni, 09 Martie 2026

O echipă comună de control, formată din polițiști de frontieră ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Calafat și inspectori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale – Serviciul Echipe Mobile Calafat a descoperit peste 2.000 de bunuri susceptibile de a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 654.000 de lei, în urma unei acțiuni operative de tip „BLITZ”.

La data de 8 martie a.c., în cadrul acestei acțiuni, echipa mixtă de control a oprit pentru verificări un camion care circula pe ruta Bulgaria – Ungaria. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, au fost identificate, disimulate printre cutii ce conțineau piese auto, 1.680 de parfumuri și aproximativ 500 de articole de îmbrăcăminte și marochinărie, purtând însemnele unor mărci cunoscute. Bunurile sunt susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

Întrucât pentru produsele descoperite, evaluate la aproximativ 654.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse autentice, nu au fost prezentate documente de proveniență sau de transport, acestea au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Totodată, în cauză a fost întocmit dosar penal.

În prezent, cercetările sunt desfășurate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, faptă care prejudiciază titularul mărcii, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale prin unitatea de parchet competentă.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează zilnic, alături de celelalte instituții competente, în întreagă zonă de responsabilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv a traficului de produse contrafăcute, contribuind la protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.