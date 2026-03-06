Articole susceptibile a fi contrafăcute, evaluate la aproximativ 270.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni Vineri, 06 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în urma unor controale peste 550 de articole de încălțăminte și îmbrăcăminte și aproximativ 250 de parfumuri, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Produsele, evaluate la aproximativ 270.000 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În data de 05.03.2026, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea, inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud-Agigea și ofițeri FRONTEX a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinație o societate comercială din Republica Moldova.

În urma verificărilor amănunţite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau peste 500 de perechi de încălțăminte, estimate la o valoare de 88.560 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

În perioada 01-03.03.2026, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ostrov precum și cei din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, împreună cu inspectori vamali au efectuat controale asupra a două autovehicule înmatriculate în România, respectiv Republica Moldova.

Astfel, colegii noştri au descoperit în mijlocele de transport, peste 250 de parfumuri și articole de îmbrăcăminte, estimate la o valoare de peste 180.000 lei care purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, aflate în posesia a unui cetățean român, respectiv a unui cetățean moldovean. Persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, iar bunurile au fost ridicate în vederea expertizării şi continuării cercetărilor, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale.