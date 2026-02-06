Produse susceptibile de a fi contrafăcute, estimate la 940.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră constănțeni Vineri, 06 Februarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în urma unor controale efectuate asupra a două autovehicule, peste 1.000 de parfumuri, articole vestimentare și de încălțăminte, inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, estimate la o valoare de aproximativ 940.000 de lei.

Primul caz a fost înregistrat la data de 01.02.2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 38, au oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Republica Moldova.

În urma verificărilor, au fost descoperite 61 de parfumuri, articole vestimentare și de încălțăminte, purtând însemnele unor mărci cunoscute, aflate în posesia unui cetățean moldovean. Acesta nu a putut prezenta documente de proveniență și nici acordul titularilor de marcă pentru comercializarea produselor.

Al doilea caz a avut loc la data de 05.02.2026, când polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au efectuat un control pe DN 39 asupra unui autoturism înmatriculat în România. În interiorul acestuia au fost descoperite 843 de parfumuri, 110 articole vestimentare și 26 de articole de încălțăminte, susceptibile a fi contrafăcute, aflate în posesia a trei cetățeni români. Nici aceștia nu dețineau documente de proveniență sau acordul titularilor de marcă.

Toate bunurile, estimate la o valoare de aproximativ 940.000 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar în cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.