22 de motoare de barcă, în valoare de peste un milion de lei, furate din alte state și descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au fost returnate proprietarilor Miercuri, 11 Martie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au predat un număr de 22 de motoare de ambarcațiuni provenite din furturi comise în Suedia și Norvegia, bunuri în valoare de peste un milion de lei, către o companie specializată și mandatată de proprietari pentru a asigura transportul și returnarea acestora la locul de origine.

În data de 11 martie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au procedat la predarea unui număr de 22 de motoare de barcă, identificate ca fiind furate din Suedia și Norvegia, către o companie specializată în recuperarea bunurilor provenite din furturi, mandatată de proprietari pentru transportul acestora în vederea restituirii.

Motoarele au fost restituite pe bază de ordonanță, în cadrul unor dosare penale instrumentate de polițiștii de frontieră, acestea urmând să fie transportate către Göteborg, unde vor fi preluate de autoritățile competente și de reprezentanții proprietarilor.

Activitățile de identificare a acestor bunuri au fost desfășurate în ultimii ani în zona Delta Dunării, în cadrul unor investigații complexe privind furturile de motoare de ambarcațiune, un fenomen infracțional cu caracter transfrontalier. Motoarele sustrase ajung adesea să fie transportate rapid peste granițe și introduse în circuite ilegale, ceea ce face dificilă stabilirea provenienței lor.

În cadrul acestor investigații, polițiștii de frontieră au analizat detaliile tehnice ale motoarelor, seriile de identificare și documentele aferente, utilizând totodată baze de date internaționale și schimburi de informații cu parteneri externi. În multe situații, identificarea provenienței a fost posibilă datorită unor indicii tehnice precum modificări ale seriilor de identificare sau neconcordanțe între caracteristicile tehnice și anul de fabricație.

Motoarele identificate au puteri cuprinse între 30 și 150 CP, iar valoarea totală a acestora este estimată la peste un milion de lei.

Cooperarea internațională dezvoltată de-a lungul timpului cu autorități și specialiști din Germania, Olanda, Suedia și Norvegia, precum și participarea polițiștilor de frontieră la programe de instruire și schimb de experiență în mai multe state europene au contribuit semnificativ la obținerea acestor rezultate.

Cele 22 de motoare restituite se adaugă altor 23 de motoare de ambarcațiune provenite din furturi comise în aceleași state, care au fost identificate și restituite în cursul anului precedent, în condiții similare.

Aceste rezultate au fost posibile datorită activităților de cercetare penală desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, precum și cooperării internaționale consolidate cu partenerii europeni, demonstrând eficiența colaborării în combaterea criminalității transfrontaliere și în recuperarea bunurilor sustrase.