Trei cetățeni turci depistați de către polițiștii de frontieră constănțeni fără documente valabile pentru a călători în spaţiul Schengen Luni, 09 Februarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat trei persoane care nu își justificau prezența pe teritoriul României și care nu dețineau documente valabile pentru a călători în spațiul Schengen.

În data de 08.02.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia, pe timpul derulării unei misiuni specifice în zona de competenţă, au observat trei persoane care nu își justificau prezența pe teritoriul României.

Imediat, colegii noştri au intervenit pentru interceptarea persoanelor, asupra lor fiind identificate trei permise de ședere emise pe numele acestora.

În urma verificărilor a reieșit faptul că există neconcordanțe între elementele de formă și fond specifice unor documente autentice, stabilindu-se astfel că permisele de ședere sunt false. Tot în cadrul acestora, persoanele au declarat că intenţionau să ajungă în ţări din vestul Europei.

În cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, fals și uz de fals, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.