Autoturism în valoare de 250.000 de lei, căutat de către autoritățile din Canada, descoperit de polițiștii de frontieră constănțeni Joi, 19 Februarie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în zona Portului Constanța, un autoturism semnalat ca fiind căutat de către autoritățile din Canada.

În data de 18.02.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea, împreună cu ofițerii Frontex au efectuat controlul, în incinta unui operator portuar, asupra unui autoturism înmatriculat în Lituania, aflat în posesia unui cetățean din Tadjikistan.

În urma verificării documentelor prezentate, precum și a seriei de șasiu, polițiștii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare. Ulterior, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autoritățile din Canada ca bun căutat pentru confiscare.

Vehiculul, în valoare de 250.000 de lei, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia.

Autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. 1 din Codul Penal.