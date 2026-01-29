Motor de barcă, în valoare de 30.000 lei, căutat de către autoritățile din Suedia, depistat de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă Luni, 02 Februarie 2026

Poliţişti de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea au descoperit, în urma unei acțiuni desfășurate în zona de competenţă, un motor de barcă, semnalat ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autoritățile din Suedia.

În data de 31.01.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina, și Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, au efectuat o acțiune specifică în zona de responsabilitate, pe linia identificării de ambarcațiuni și motoare furate.

Astfel, pe raza localității Sulina, colegii noștri au verificat o ambarcațiune care aparținea unui cetățean român, în vârstă de 43 de ani.

Cu această ocazie, s-a stabilit faptul că motorul ambarcațiunii, de 115 c.p., este semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare de către autoritățile din Suedia.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracţiunii de tăinuire, iar motorul în cauză, în valoare de 30.000 lei, a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor de către polițiștii de frontieră.