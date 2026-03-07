Peste 120.000 de țigarete scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile de polițiștii de frontieră, în urma unor acțiuni de tip BLITZ

Aproximativ 82.000 de țigarete scoase din circuitul ilegal al produselor accizabile de polițiștii de frontieră, în urma unor acțiuni de tip BLITZ Sâmbătă, 07 Martie 2026

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale efectuate asupra mai multor mijloace de transport, peste 81.720 de țigarete, pe care mai multe persoane încercau să le introducă în țară fără a deține documente legale.

În perioada 2-6 martie a.c., la diferite intervale orare, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectoarele Poliției de Frontieră Giurgiu, Călărași, Turnu Măgurele și Calafat au desfășurat mai multe acțiuni de tip BLITZ, în zona de competență.

În cadrul acestora, au fost oprite pentru control mai multe mijloace de transport înmatriculate în România, Bulgaria, Turcia, Germania și Marea Britanie.

Vehiculele erau conduse de cetățeni români, bulgari, belgieni și turci, cu vârste cuprinse între 21 și 63 de ani, care se deplasau către Turcia, Bulgaria, Belgia, Germania și Rep.Moldova.

În urma verificării mijloacelor de transport, echipa comună de control a descoperit, ascunse în diferite compartimente ale acestora, mai multe pachete cu țigări de diferite mărci.

În urma inventarierii bunurilor, a rezultat cantitatea totală de 81.720 de țigarete (4.086 pachete de țigări), de diverse mărci, dintre care doar o parte cu timbru de acciză. Pentru întreaga cantitate, persoanele în cauză nu au putut prezenta documente de proveniență.

Țigaretele, estimate la o valoare totală de aproximativ 119.1800 de lei, au fost ridicate si introduse în camerele de corpuri delicte ale insituțiilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosare penale și au aplicat sancțiuni contravenționale pentru săvârșirea faptelor de „contrabandă” și „deținerea în afara antrepozitului fiscal, a produselor accizabile supuse marcării peste limita prevăzută de lege”.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea dreptului de proprietate intelectuală.