Autoturism căutat de autorități, descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul PTF Porțile de Fier I Joi, 05 Martie 2026

Polițiștii de frontieră mehedințeni au depistat un autoturism în valoare de aproximativ 127.000 lei, căutat de autoritățile din Germania. Mijlocul de transport a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin până la finalizarea cercetărilor.

În data de 04.03.2025, ora 23:00, la Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți, s-a prezentat pentru controlul de frontieră, la volanul unui autoturism, un bărbat, cetățean sârb, în vârstă de 46 de ani.

Cu această ocazie, în urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul este semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi folosit ca probă în cadrul procedurilor penale, alertă emisă de Germania.

Drept urmare, autoturismul, estimat la o valoare de aproximativ 127.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin, iar cercetările sunt în curs de desfășurare, urmând ca la definitivarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.