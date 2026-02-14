Atenție, șoferi! Creștere a traficului la frontiera cu Serbia de Ziua Națională - Poliția de Frontieră recomandă planificarea călătoriei Sâmbătă, 14 Februarie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara informează cetățenii că, în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a Republicii Serbia, la data de 15 februarie, se estimează o creștere a valorilor de trafic la frontiera româno-sârbă, în special în punctele de trecere situate la granița cu Serbia în acest sfarsit de săptămână.

În acest sens, pentru prevenirea aglomerărilor și asigurarea unui control operativ și eficient, au fost dispuse următoarele măsuri:

suplimentarea personalului care își desfășoară activitatea la controlul documentelor;

utilizarea echipamentelor mobile de verificare;

adaptarea dispozitivului de control în funcție de valorile de trafic;

cooperarea permanentă cu autoritățile de frontieră din statul vecin pentru fluidizarea circulației.

Recomandăm participanților la trafic să utilizeze toate punctele de trecere a frontierei deschise în regim internațional și să se informeze din timp cu privire la timpii de așteptare, pentru a evita eventualele întârzieri. Informațiile actualizate sunt pe pagina Poliției de Frontieră aplicația Trafic On line.

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/