Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în data de 12 martie 2026 în intervalul 10:00-15:00

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în intervalul orar 10:00 – 15.00 din data de 12.03.2026 (joi), vor avea loc lucrări de reparație de urgență la covorul asfaltic pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse.
Astfel, în intervalul menționat, circulația vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată complet în ambele sensuri de deplasare.
Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:
- Dolj: Calafat, Bechet
- Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
- Călărași: Călărași
- Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.
Recomandăm tuturor participanților la trafic:
- Respectați semnalele și indicațiile polițiștilor!
- Purtați centura de siguranță!
- Păstrați distanța de siguranță față de vehiculul din față!
- Conduceți prudent!
- Informați-vă din surse oficiale!