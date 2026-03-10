Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în data de 12 martie 2026 în intervalul 10:00-15:00 Marți, 10 Martie 2026

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, în intervalul orar 10:00 – 15.00 din data de 12.03.2026 (joi), vor avea loc lucrări de reparație de urgență la covorul asfaltic pe partea bulgară a Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse.

Astfel, în intervalul menționat, circulația vehiculelor pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendată complet în ambele sensuri de deplasare.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, recomandăm conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative:

Dolj: Calafat, Bechet

Calafat, Bechet Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Zimnicea, Turnu Măgurele Călărași: Călărași

Călărași Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu acționează, în cooperare cu Poliția Română și Poliția de Frontieră din Bulgaria, pentru gestionarea eficientă a traficului rutier în zona de frontieră.

Recomandăm tuturor participanților la trafic: