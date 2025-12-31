Articole pirotehnice deținute fără autorizație, descoperite și confiscate de polițiștii de frontieră Miercuri, 31 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră au desfășurat, în perioada 26–31 decembrie 2025, acțiuni la nivel național pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale privind regimul materialelor pirotehnice, în urma cărora au fost descoperite și confiscate cantități semnificative de articole pirotehnice deținute sau transportate fără drept.

În urma controalelor efectuate în punctele de trecere a frontierei, pe principalele artere rutiere și în zonele de competență ale inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Iași, Sighetu Marmației, Giurgiu și Garda de Coastă, colegii noștri au identificat mai multe persoane care transportau sau dețineau articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege.

Astfel, au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării peste 12.000 de articole pirotehnice, cu o valoare totală estimată de peste 5.000 de lei, care ulterior au fost introduse în camerele de corpuri delicte ale structurilor menționate. Materialele pirotehnice au fost descoperite atât în autoturisme, cât și în bagajele personale ale persoanelor verificate.

În toate cazurile, polițiștii de frontieră au întocmit lucrări penale pentru infracțiuni la regimul materiilor explozive, conform prevederilor Legii nr. 92/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995, cercetările fiind continuate sub coordonarea unităților de parchet competente.