Suspendarea activității BAC-ului la SPF Zimnicea – Oltișorul 4 Luni, 29 Decembrie 2025

Reprezentanții companiei care operează legătura feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu că, începând cu data de 29.12.2025, ora 09.30, legătura cu bacul pe această rută se suspendă.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziția cetățenilor pentru informații actualizate privind circulația către Bulgaria.