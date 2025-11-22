Peste 160 de autovehicule furate descoperite la frontieră în primele zece luni ale anului 2025 Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025

În primele zece luni ale anului 2025, verificările efectuate în punctele de trecere și în zonele adiacente au dus la identificarea a peste 160 de autovehicule și utilaje aflate în atenția autorităților internaționale. Activitățile de control derulate constant de Poliția de Frontieră urmăresc depistarea vehiculelor furate sau implicate în litigii, care ajung pe teritoriul României ori îl tranzitează.

Poliția de Frontieră Română derulează permanent misiuni de control și verificare în punctele de trecere și în zona de competență, cu scopul de a preveni introducerea în țară sau tranzitarea teritoriului național cu autovehicule furate ori căutate de autoritățile din străinătate.Din totalul descoperirilor fac parte 141 autoturisme, 10 camioane, 7 microbuze, 3 motociclete, o remorcă și 4 utilaje agricole sau de construcții. Persoanele implicate în activitățile infracționale provin din România, Serbia, Bulgaria, Polonia, Italia și Republica Moldova, iar cele mai multe autovehicule au avut ca stat de origine Germania, urmate de România, Serbia, Italia, Belgia și Franța.Cele mai multe cazuri privesc autovehicule de clasă medie sau de lux, înmatriculate în state vest-europene ori nordice. Pentru a le ascunde proveniența, sunt folosite acte falsificate, plăcuțe schimbate sau transportul pe platforme, inclusiv prin porturi maritime.Cooperarea cu instituțiile similare din statele membre UE și țări terțe este continua, informațiile fiind verificate în bazele de date europene și internaționale, precum SIS și Interpol. Schimbul de date și informații operative este realizat prin intermediul Punctelor și Centrelor de Contact de la frontieră.

Două situații recente ilustrează tiparul acestor cazuri. În Portul Constanța, polițiștii de frontieră au controlat o autoplatformă condusă de un cetățean belarus și au găsit două autoturisme cu serii de șasiu și documente neconforme, confirmate ulterior ca fiind furate în Spania. Valoarea vehiculelor este estimată la aproximativ 200.000 de euro, iar destinația finală era Turcia. La Sculeni, un șofer ucrainean a fost depistat la volanul unui autoturism înmatriculat în Slovacia, care figura ca bun căutat pentru confiscare în baza de date a autorităților slovace, vehiculul fiind evaluat la 50.000 de euro.

Toate mijloacele de transport identificate au fost indisponibilizate până la stabilirea situației juridice, iar persoanele implicate sunt cercetate pentru infracțiuni precum tăinuire, fals ori uz de fals.

Poliția de Frontieră Română rămâne un partener activ și de încredere în combaterea criminalității transfrontaliere, contribuind prin activitatea sa la protejarea spațiului european de liberă circulație, la recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni și la descurajarea rețelelor de crimă organizată.