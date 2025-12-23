Materiale pirotehnice descoperite de polițiștii de frontieră sătmăreni Marți, 23 Decembrie 2025

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare au descoperit, în urma unei acțiuni, diferite cantități de materiale pirotehnice transportate de doi cetățeni români. În ambele cazuri persoanele sunt cercetate pentru faptele săvârșite, iar materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării.

Luni, 22 decembrie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare au desfășurat o acțiune pe linia depistării deșeurilor, a substanțelor toxice și a articolelor pirotehnice. Drept urmare, în jurul orei 15.00, pe raza municipiului Satu Mare, a fost oprit și legitimat un cetățean român, în vârstă de 36 de ani, ce se deplasa pe jos. În urma controlului efectuat asupra bagajelor personale a fost descoperită cantitatea de 480 de bucăți de materiale pirotehnice.

O oră mai târziu, pe raza aceleiași localități a fost efectuat semnalul regulamentar pentru a opri un autoturism înmatriculat în România, la volanul căruia se afla un cetățean român. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport au fost descoperite, într-o sacoșă de pe bancheta din spate, mai multe materiale pirotehnice. Pe timpul verificărilor specifice, s-a constatat că bărbatul, în vârstă de 46 de ani, mai deține o cantitate de articole pirotehnice și la o anexă din subsolul blocului unde domiciliază.

În urma inventarierii, a rezultat cantitatea totală de 7.400 de bucăți de articole pirotehnice.

În ambele cazuri, bunurile, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanelor li s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului de comercializare a articolelor pirotehnice.