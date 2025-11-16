Activitatea Poliției de Frontieră în 2025: tendințe, măsuri și rezultate ale primelor zece luni Duminică, 16 Noiembrie 2025

De la începutul anului 2025, Poliţia de Frontieră Română a urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.

Munca polițiștilor de frontieră rămâne esențială pentru gestionarea fluxurilor de călători, prevenirea migrației ilegale și combaterea traficului transfrontalier precum și menținerea unui climat de siguranță și legalitate la frontierele României. Astfel, rezultatele obținute în primele 10 luni ale anului 2025 reflectă impactul operațional al măsurilor aplicate după aderarea completă.

Traficul la frontieră - o schimbare de perspectivă

Începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu intrarea României în spațiul Schengen cu frontierele terestre, evidența persoanelor și mijloacelor de transport se păstrează exclusiv la frontiera externă . Astfel, în primele zece luni ale anului, au tranzitat aceste frontiere aproximativ 23,5 milioane persoane și peste 5 milioane mijloace de transport.

Ordine, siguranță și aplicarea legii

În plan operativ, Poliția de Frontieră a constatat aproximativ 32.000 de fapte ilegale, dintre care 16.500 de contravenții și peste 15.500 de fapte de natură penală.

Cele mai multe au vizat:

trecerea frauduloasă a frontierei,

încălcarea regimului circulației

falsificarea documentelor,

dar și cazuri în creștere legate de dreptul de proprietate intelectuală sau contrabandă.

Migrația ilegală - fenomen monitorizat continuu

Situația migranților ilegali care au încercat să treacă ilegal frontiera se prezintă astfel:

pe sensul de intrare în țară au fost identificate aproximativ 900 de persoane,

iar pe sensul de ieșire, peste 520 de persoane.

Principalele metode de trecere ilegală rămân:

ascunderea în mijloace de transport (în peste două treimi dintre cazuri)

traversarea frontierei verzi,

utilizarea de documente false, falsificate sau substituire de persoană.

Ca proveniență, topul primelor 5 cetățenii este următorul: Irak, Siria, Bangladesh, Turcia și Maroc.

Este important de precizat că cetățenii ucraineni, refugiați în contextul conflictului din țara lor, sunt beneficiari de protecție temporară pe teritoriul Românei. Poliția de Frontieră acționează în raport cu ei în spiritul dreptului internațional și al respectului umanitar. Astfel, în perioada analizată, au fost depistați aproximativ 10.000 cetățeni ucraineni care au trecut sau au încercat să treacă ilegal frontiera României.

Traficul ilegal de țigări - fenomen activ, combatere constantă

Traficul cu țigări rămâne una dintre principalele forme de contrabandă la frontierele României, generând câștiguri importante pentru rețele infracționale, dar și pierderi semnificative pentru bugetul de stat.

În primele zece luni ale anului 2025, polițiștii de frontieră au reținut în vederea confiscării peste 5,8 milioane de pachete de țigări, cu o valoare estimată la aproximativ 123 milioane de lei.

Pe lângă pachetele de țigări, au mai fost confiscate:

peste 63.000 kg de tutun vrac ,

, și aproximativ 20 kg de tutun pentru narghilea .

. Un exemplu elocvent este cazul depistat chiar acum două zile, la Calafat, unde, într-un ansamblu rutier care aparent transporta butelii de freon, polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 000.000 țigarete fără timbru fiscal, estimate la o valoare de 6.000.000 lei.

Traficul de droguri și substanțe interzise - capturi semnificative

Traficul de droguri și alte substanțe interzise continuă să reprezinte o linie importantă de risc la frontierele României. În perioada ianuarie - octombrie 2025, polițiștii de frontieră au desfășurat acțiuni atât independent, cât și în colaborare cu alte structuri, sub coordonarea DIICOT, fiind confiscate:

13,9 kg de cannabis

902 grame de cocaină,

138 kg de marijuana,

26 kg de produse psihotrope,

52 kg de stupefiante diverse,

și peste 200 de doze de precursori chimici.

Un caz deosebit a fost descoperit la Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, la mijlocul lunii octombrie, unde polițiștii de frontieră au identificat un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, care sosise din direcția Atena, Grecia, având în bagajul de cală aproximativ 22 de kilograme de canabis , ambalat în 49 de pungi vidate

Rezultate notabile pe linii speciale de muncă

Traficul cu autoturisme furate : au fost depistate 162 de mijloace de transport suspecte a fi furate, în principal autoturisme înmatriculate în Germania, România și Serbia.

: au fost depistate 162 de mijloace de transport suspecte a fi furate, în principal autoturisme înmatriculate în Germania, România și Serbia. Bunuri contrafăcute : au fost reținute peste 400.000 de articole contrafăcute, de la haine și încălțăminte, până la cosmetice, ceasuri și jucării - toate purtând mărci internaționale protejate.

: au fost reținute - toate purtând mărci internaționale protejate. Braconaj piscicol: polițiștii de frontieră au confiscat peste 6.100 kg de pește, inclusiv specii protejate, și peste 38.000 de metri de plase ilegale. Au fost constatate 339 de infracțiuni și aplicate 1.165 de sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 670.000 de lei.

Toate aceste rezultate sunt rodul muncii unei instituții moderne, integrate în sistemul european de securitate, dar ancorate în realitatea operativă din teren. Poliția de Frontieră Română își asumă, zi de zi, rolul de garant al securității frontierelor, dar și de apărător al valorilor europene ale liberei circulații.