Cetăţean român, arestat preventiv la Giurgiu pentru trafic de migranţi Sâmbătă, 27 Decembrie 2025

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu , în cadrul unei acțiuni Blitz, au depistat, în urma verificării unui autoturism, patru cetățeni de origine afro-asiatică care nu dețineau documentele necesare pentru a călători în spaţiul Schengen și au încercat să intre ilegal în România. Față de șoferul mijlocului de transport, instanța a dispus cercetarea în arest preventiv pentru 30 de zile.

În data de 26.12.2025, în jurul orei 03:50, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu- Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 5, au oprit pentru verificare un autoturism înmatriculat în România. Vehiculul era condus de un cetățean român, în vârstă de 21 de ani și circula pe ruta Bulgaria-România.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit trei cetățeni egipteni și un cetățean sirian, care nu dețineau documente necesare pentru a călători în spaţiul Schengen .

Având în vedere cele constatate, cetățenii străini au fost predaţi autorităților de frontieră bulgare.

Totodată, precizăm că cetăţeanul român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migranți, prevăzută de art. 263 alin. 1 și alin. 2 lit. a din Codul penal.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu partenerii instituționali, continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității granițelor României și a unei gestionări eficiente a fluxurilor migratorii.