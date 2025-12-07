Trei persoane arestate pentru deținerea a 5 kg de droguri de mare risc Luni, 08 Decembrie 2025

Trei persoane (un cetățean ucrainean și doi cetățeni români) au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetati pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit în autoturismul acestora aproximativ 5 kilograme substanță cristalină 3 CMC (drog de mare risc).

Sâmbătă, 6 decembrie a.c., în cadrul unei acțiuni desfășurate pe raza municipiului Sighetu Marmației, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației împreună cu lucrători ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate au fost oprit pentru verificări un autoturism în care se aflau trei persoane (un cetățean ucrainean și doi cetățeni români). În urma cercetărilor, în mijlocul de transport a fost descoperită cantitatea de aproximativ 5 kilograme substanță cristalină 3 CMC (drog de mare risc).

Din cercetări a mai reieșit faptul că inculpații au procurat substanța interzisă din Polonia, iar în dimineața de 06.12.2025, în jurul orei 01.00, au introdus-o în România, prin fostul punct de trecere a frontierei Petea, ascunsă în caroseria autoturismului.

Ulterior, în aceeași zi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea celor trei inculpați, cu vârstele de 32, 33 și 37 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc. În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș și polițiști de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.