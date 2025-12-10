Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) funcționează de astăzi cu preluarea datelor biometrice în punctele operaționale din România Miercuri, 10 Decembrie 2025

Începând de astăzi, 10 decembrie a.c., Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) funcționează cu preluarea datelor biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) în toate punctele de trecere a frontierei în care a fost deja implementat.

La acest moment, sistemul este operational în următoarele puncte de trecere a frontierei: Sighet (județul Maramureș), Vicovu de Sus (județul Suceava), Stânca și Racovăț (jud. Botoșani), Midia (jud. Constanța), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Jimbolia, Lunga, Moravița (județul Timiș), Halmeu (județul Satu Mare), aeroporturile Suceava și Sibiu.

EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetățean NON-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice și calculează automat durata șederii legale.

Astfel, la prima intrare, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene – www.travel-europe.europa.eu/ees.