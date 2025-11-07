Conferința de presă referitoare la combaterea contrabandei cu tutun și a infracționalității la regimul armelor și munițiilor Vineri, 07 Noiembrie 2025

Poliția de Frontieră Română a prezentat astăzi bilanțul acțiunilor desfășurate în perioada ianuarie – septembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă susținute de chestorul de poliție Bîltag Dumitru. Evenimentul a avut ca temă principală combaterea contrabandei cu produse din tutun și a infracțiunilor privind regimul armelor și munițiilor. Au fost prezentate date privind principalele rezultate operaționale, evoluțiile statistice și măsurile implementate pentru consolidarea securității la frontiera externă a Uniunii Europene.

Începând cu data de 1 ianuarie 2025, odată cu eliminarea controalelor la frontierele interne respectiv de la granița cu Ungaria și Bulgaria, Poliția de Frontieră Română și-a reconfigurat activitatea operațională, adaptându-se noilor realități generate de aderarea la spațiul Schengen. Au fost dispuse măsuri compensatorii pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță în zona de competență, care se întinde până la 30 de kilometri de linia de frontieră de stat.

Structurile Poliției de Frontieră acționează în permanență în cadrul unui sistem integrat de cooperare cu autoritățile naționale și europene, având ca obiectiv principal combaterea formelor de criminalitate transfrontalieră și protejarea siguranței cetățenilor.

În acest context, în data de 6 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit un transport ilegal semnificativ, pe linia contrabandei şi a regimului armelor şi muniţiilor.

Astfel, în proximitatea stației de taxare Calafat–Vidin, în urma unei acțiuni derulate pe baza analizei de risc și a schimbului de informații operative cu autoritățile vamale, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori ai Direcției Regionale Vamale Craiova a selectat pentru control un autocamion înmatriculat în Turcia, care transporta, conform documentelor, profile de aluminiu.

La verificarea vizuală a compartimentului de marfă, polițiștii au observat nereguli în modul de dispunere, motiv pentru care s-a decis efectuarea unui control amănunțit. Astfel, în spatele stratului superior de marfă au fost descoperite pachete de țigări și cutii sigilate conținând tutun mărunțit. Extinderea controlului a dus la identificarea, în spații special amenajate între încărcături, a 131 de pistoale de calibrul 9 mm și 232 de încărcătoare fără muniție, disimulate atent printre profilele metalice.

Cantitatea totală confiscată se ridică la aproximativ 170.000 țigarete cu timbru turcesc, 610 kilograme de tutun și armele menționate, valoarea estimată a bunurilor depășind 315.000 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a celor implicați.

Rezultatele obținute confirmă eficiența măsurilor dispuse după aderarea României la spațiul Schengen și demonstrarea capacității Poliției de Frontieră Române de a gestiona, în parteneriat cu structurile naționale și europene, amenințările la adresa siguranței frontierei externe a Uniunii Europene.

În primele nouă luni ale anului 2025, structurile Poliției de Frontieră Române au confiscat aproximativ 120 milioane pachete de țigări, cu o valoare totală de 105,8 milioane de lei și peste 63 tone de tutun. Raportat la perioada similară a anului trecut, se înregistrează o creștere de aproximativ 175 % a acestor capturi. Totodată, au fost identificate și destructurate două grupuri infracționale organizate implicate în contrabandă cu țigări, în cadrul cărora au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară.

De asemenea, din totalul descoperirilor înregistrate în primele 9 luni ale anului 2025, 39% dintre acestea au fost făcute în punctele de frontieră, 37% cu ocazia perchezițiilor domiciliare, 21% pe căile de comunicații, iar 3% la frontiera verde.

Totodată, 95% dintre capturi provin din comiterea de infracțiuni, iar restul de 5% din comiterea de fapte contravenționale.

Lunile iunie-iulie-august 2025, au reprezentat vârful în materia descoperirilor, reprezentând 68% din întreaga cantitate capturată.

Contrabanda cu produse accizabile aduce pierderi semnificative bugetului de stat și alimentează activități economice subterane, afectând direct comerțul legal și siguranța comunităților, motiv pentru care prevenirea și combaterea acestui fenomen rămâne o prioritate pentru instituția noastră. Totodată, cei implicați în astfel de activități se expun unor riscuri majore – de la sancțiuni penale, până la confiscarea bunurilor și a mijloacelor de transport.

Pe linia combaterii traficului de arme, în aceeași perioadă, au fost confiscate 65 de arme (21 cu aer comprimat, 10 puști de vânătoare, 8 pistoale cu gaz, 1 pistol de tir, 1 pistol militar și 24 de alte arme), 6.485 de cartușe, 2.595 de componente de armament, 16 materiale pirotehnice și 2 grenade.

Poliția de Frontieră Română va continua să acționeze ferm, transparent și coordonat, în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și partenerii europeni, pentru prevenirea, descurajarea și sancționarea activităților ilegale la frontiera României, contribuind astfel la consolidarea siguranței la frontiera externă a Uniunii Europene.