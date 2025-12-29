Reluarea activității feribotului Oryahovo–Bechet Luni, 29 Decembrie 2025

În urma notificării primite de către Centrul Comun de Contact Giurgiu de la autoritățile bulgare, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu anunță că, începând cu data de 29.12.2025, ora 12:15, feribotul care asigură legătura pe linia Oryahovo – Bechet își va relua activitatea.Această măsură survine în urma condițiilor favorabile de navigație pe fluviul Dunărea, care permit desfășurarea în siguranță a transportului pe această rută.

Călătorii sunt rugați să se informeze din surse oficiale privind programul și condițiile de transport.