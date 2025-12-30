Autoturism de lux în valoare de 50.000 de euro, căutat de autoritățile din Lituania, descoperit de polițiștii de frontieră constănțeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în zona de acces a Portului Constanța, un autoturism de lux semnalat ca fiind căutat de autoritățile din Lituania.
În data de 29.12.2025, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud – Agigea au oprit, în zona porții de acces 10bis a Portului Constanța, un ansamblu rutier, condus de un cetățean kârgâz. În semiremorcă, colegii noștri au identificat un autoturism înmatriculat provizoriu în Ungaria.
În urma verificării documentelor prezentate, precum și a seriei de șasiu, polițiștii de frontieră au descoperit indicii clare de falsificare a acestora. Astfel, prin utilizarea seriei de motor, a fost identificată seria reală a autovehiculului, rezultând faptul că acesta era semnalat de autoritățile din Lituania ca bun căutat pentru confiscare. Autoturismul, în valoare de 50.000 de euro, urma să fie încărcat pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare) pentru a fi exportat în Georgia.
Autoturismul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. 1 din Codul Penal.