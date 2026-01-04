Autoturism furat și căutat de autorități, descoperit la PTF Sculeni Duminică, 04 Ianuarie 2026

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Franța.

În ziua de 02 ianuarie a.c, în jurul orei 10.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a intra în țară, un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 52 de ani, la volanul unui autoturism.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a acestuia, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Franța.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat recent autoturismul și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 162.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.