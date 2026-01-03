Situaţia traficului la frontiera externă Sâmbătă, 03 Ianuarie 2026

Având în vedere situaţia de la frontiera externă a României, Poliţia de Frontieră Română și-a adaptat misiunile de supraveghere şi control pentru fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei.

Au fost dispuse măsuri de suplimentare a personalului Poliţiei de Frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere.

Poliţiştii de frontieră lucrează la capacitatea maximă, sens în care recomandăm participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului internaţional, astfel încât să evităm apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea.

De asemenea, precizăm că se menține permanent legătura cu autoritățile statelor vecine, în vederea stabilirii unor măsuri comune, în baza protocoalelor bilaterale, astfel încât controlul de frontieră să se desfășoare cu operativitate.

De asemenea, reamintim că participanții la traficul transfrontalier au la dispoziție aplicaţia Trafic On-line , dezvoltată de Poliţia de Frontieră Română, ce poate fi accesată pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro, care prezintă informații despre toate punctele de frontieră. Mai mult, această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute.

Totodată, pentru informații privind punctele de trecere a frontierei, despre călătoria în străinătate sau pentru sesizări privind diferite aspecte din sfera de competență a Poliției de Frontieră cetățenii pot suna la numărul de telefon 021.9590, care funcționează în regim permanent.