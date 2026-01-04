Țigarete în valoare de peste 41.000 lei descoperite la Giurgiu Duminică, 04 Ianuarie 2026

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în cadrul controalelor inopinate și nesistematice efectuate în zona de competență, într-un autoturism, aproximativ 28.000 de țigarete.

În data de 03.01.2025, în jurul orei 08.15, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru verificare, pe DN5, un autoturism înmatriculat în Germania și condus de către un cetățean bulgar, în vârstă de 31 de ani.

În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit mai multe pachete de țigări cu timbru fiscal bulgăresc, iar după inventarierea bunurilor, a rezultat cantitatea de 27.800 de țigarete (1.390 pachete), inscripționate cu denumirea mai multor mărci comerciale.

Întreaga cantitate de ţigarete, estimată la o valoare de 41.700 lei, a fost indisponibilizată de către polițiștii de frontieră, iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete , conform art. 452 din Legea 227/2015.