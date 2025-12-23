Recomandări ale Poliției de Frontieră Române pentru perioada Sărbătorilor de Crăciun Marți, 23 Decembrie 2025

În contextul apropierii Sărbătorilor de Crăciun, Poliția de Frontieră Română a dispus măsuri suplimentare pentru asigurarea unui flux fluent de persoane și mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei. Zilnic, peste 3.300 de polițiști de frontieră sunt angrenați în misiuni specifice, astfel încât controlul documentelor și circulația la frontiere să se desfășoare în condiții de siguranță și fluiditate.

La frontiera externă, respectiv la granița cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, a fost suplimentat personalul care își desfășoară activitatea în punctele de trecere. De asemenea, acolo unde situația o permite, sunt deschise artere suplimentare de control, inclusiv pentru traficul de marfă, pentru a reduce timpii de așteptare.

În perioada sărbătorilor, este estimată o creștere a traficului rutier la frontiera cu Republica Moldova, în special pe sensul de ieșire din România, având în vedere că numeroși cetățeni moldoveni care lucrează în state din vestul Europei se întorc acasă. Pentru a evita aglomerarea doar în anumite puncte, Poliția de Frontieră recomandă utilizarea tuturor punctelor deschise pe această graniță: Galați și Oancea (județul Galați), Bumbăta și Albița (județul Vaslui), Sculeni (județul Iași), precum și Stânca și Rădăuți Prut (județul Botoșani).

În ceea ce privește frontiera internă, reamintim că traficul către Ungaria și Bulgaria se desfășoară fără oprire în fostele puncte de trecere. Totuși, cetățenii care călătoresc în străinătate trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, respectiv carte de identitate sau pașaport.

Pentru călătoriile cu avionul, recomandăm pasagerilor să se prezinte la aeroport în intervalul de timp indicat de companiile aeriene, întrucât în această perioadă traficul poate crește semnificativ.

Pe întreaga durată a sărbătorilor, Poliția de Frontieră menține colaborarea cu autoritățile omoloage din statele vecine, atât la frontierele interne, cât și la cele externe, cu scopul de a asigura un climat de siguranță pentru toți cetățenii.

Pentru o călătorie în condiții optime, recomandăm cetățenilor care tranzitează frontiera externă să utilizeze toate punctele de trecere disponibile, iar celor care se deplasează în zona frontierei interne să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră aflați în teren.