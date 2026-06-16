Anunţ privind planificarea la evaluarea psihologică la concursurile de admitere MApN Marți, 16 Iunie 2026

Anunţ privind planificarea la evaluarea psihologică a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie - august 2026

Evaluarea psihologică a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, (sesiunea iulie – august 2026) care au domiciliul în București și au depus cererile la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră , se va organiza la sediul instituției din București, Bulevardul Geniului, nr.42C, Sector 6, în data de 18.06.2026, începând cu ora 09:00, (accesul se va face începând cu ora 8:40).

În cazul neprezentării sau întârzierii la evaluarea psihologică, conform programării publicate, candidații nu pot solicita reprogramarea.

Candidații trebuie să se prezinte cu 20 de minute anterior orei stabilite pentru începerea evaluării psihologice, în ziua şi locația în care au fost planificați, având asupra lor următoarele:

Actul de identitate (carte de identitate sau pașaport);

Pix/stilou cu pasta/cerneală de culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea/rescrierea).

Candidații care nu vor prezenta unul dintre documentele de identitate sus-menționate, în original, nu vor putea susține testarea psihologică

Pe perioada desfășurării evaluării psihologice telefoanele mobile vor fi închise, fiind interzisă deținerea oricăror alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoșe etc.

Evaluarea psihologică se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “APT /INAPT”.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu (vor cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele şi C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se întemeiază contestația) și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a rezultatului avizului, la unitatea de recrutare.

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Pentru detalii de natură organizatorică şi alte informații de interes referitoare la recrutare, toți candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate, după cum urmează:

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Direcția Resurse Umane, Bld. Geniului nr.42C, București sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19344

sau

Inspectoratele Teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu, Timișoara, Oradea, Sighetu-Marmației, Garda de Coastă, și Baza de Reparații Nave Brăila (datele de contact sunt disponibile pe site-urile de internet ale unităților menționate).