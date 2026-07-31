BV15A_03 Stagii de conducere auto specializată Vineri, 31 Iulie 2026

Titlu proiect - BV15A_03 Stagii de conducere auto specializată

- BV15A_03 Stagii de conducere auto specializată Acronim proiect - FORMAUTOIGPF

- FORMAUTOIGPF Cod proiect – BV15A_03

– BV15A_03 Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize Perioada de implementare – iulie 2026-iulie 2028

Proiectul vizează consolidarea competențelor practice și teoretice în conducerea auto specializată prin organizarea de stagii destinate personalului operativ al Poliției de Frontieră.

Obiectivul proiectului este creșterea nivelului de pregătire și dezvoltarea abilităților de conducere preventivă în condiții dificile, specifice zonelor de frontieră. Având în vedere că activitățile de supraveghere, intervenție și patrulare se desfășoară adesea pe drumuri publice, trasee neamenajate, teren variat și în condiții meteo nefavorabile, instruirea specializată este esențială pentru reducerea riscurilor operaționale și pentru creșterea siguranței personalului. Proiectul cuprinde instruire avansată, sesiuni practice în medii controlate, precum și formare privind siguranța rutieră și utilizarea responsabilă a vehiculelor.

Scopul proiectului este consolidarea competențelor practice și teoretice ale personalului operativ al Poliției de Frontieră în domeniul conducerii preventive în condițiile specifice zonelor de frontieră, astfel încât să se îmbunătățească siguranța și eficiența operațiunilor desfășurate în medii dificile și variate. Impactul preconizat include reducerea riscurilor operaționale, creșterea nivelului de profesionalism și sporirea capacității de reacție a personalului în misiunile de patrulare, supraveghere și intervenție la frontieră.

Rezultatul proiectului Organizarea de stagii de conducere auto în condițiile specifice zonelor de frontieră pentru 120 de persoane din cadrul personalului operativ al Poliției de Frontieră, în vederea îmbunătățirii competențelor profesionale privind conducerea autospecialelor

Bugetul total al proiectului este de 963.000,00 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 722.250,00 lei și 25% cofinanțare națională proprie –

240.750,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.