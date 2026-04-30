Mentenanța preventivă și corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre (SCOD) - Faza II Joi, 30 Aprilie 2026

Titlu proiect – Mentenanța preventivă și corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre (SCOD) - Faza II

Acronim proiect – MSCOD2

Cod proiect – BV10B_03

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și Politica de vize

Perioada de implementare – aprilie 2026 – august 2027

Proiectul vizează asigurarea mentenanței preventive și corective a Sistemului de Supraveghere la Dunăre în județul Caraș Severin, contribuind astfel la consolidarea capacităților necesare pentru efectuarea de operațiuni de supraveghere la frontierele externe ale UE.

Obiectivul proiectului constă în asigurarea continuității operaționale și menținerea capacității funcționale a Sistemului Complex de Observare la Dunăre, în vederea susținerii unui nivel adecvat de supraveghere a frontierei externe a Uniunii Europene și a consolidării capacității de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere.

Scopul proiectului constă în menținerea în stare de funcționare 24/7 a sistemului SCOD, prin

întreținerea (mentenanță preventivă) și repararea echipamentelor componente ale sistemului (mentenanță corectivă), care să permită realizarea unui nivel ridicat de supraveghere și control la frontierele externe UE.

Rezultatele proiectului:

- consolidarea capabilităților de control și securitate la frontiera dintre România și Serbia, prin creșterea capacității de supraveghere și intervenție a personalului PFR în combaterea infracțiunilor specifice regimului frontierei de stat;

- prevenirea și combaterea faptelor ilegale săvârșite la regimul frontierei de stat (treceri frauduloase ale frontierei de stat, traficul de migranți), precum și a actelor de contrabandă;

- asigurarea securității şi a intereselor statului român, şi implicit ale Uniunii Europene, de-a lungul fluviului Dunărea;

- consolidarea securității și a siguranței naționale prin gestionarea eficientă a frontierelor externe și creșterea capacității de rezistență a României, respectiv a Europei, pentru a face față situațiilor de criză.

Bugetul total al proiectului este de 1.845.113 lei cu TVA, 100% din fonduri externe nerambursabile.

Finanțarea nerambursabilă asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.