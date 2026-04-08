Anunț de finalizare proiect – Mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre (SCOD) - BV10A_05 Miercuri, 08 Aprilie 2026

În luna aprilie 2026 s-a finalizat implementarea proiectului – Mentenanță preventivă și corectivă pentru Sistemul Complex de Observare la Dunăre (SCOD), Acronim – MPCSCOD, Cod proiect – BV10A_05, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiectul a vizat asigurarea mentenanței preventive și corective a Sistemului de Supraveghere la Dunăre în județul Caraș Severin, contribuind astfel la consolidarea capacităților necesare pentru efectuarea de operațiuni de supraveghere la frontierele externe ale UE.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 luni – respectiv de la 17.04.2024 până la 16.04.2026.

Obiectivele proiectului au fost:

- menținerea funcționalității 24 h din 24, 7 zile din 7 a Sistemului de Supraveghere la Dunăre în județul Caraș Severin, în zona frontierei cu Serbia, frontiera externă a UE, în funcție de nevoile operaționale;

- asigurarea unui control uniform și de înaltă calitate a frontierelor externe, nu doar ale României, cât și ale Uniunii Europene, esențial pentru consolidarea spațiului de libertate, securitate și justiție precum și pentru facilitarea traversării în scopuri legitime a frontierelor externe ale UE.

Scopul proiectului: menținerea în stare de funcționare 24/7 a sistemului SCOD, prin

întreținerea (mentenanță preventivă) și repararea echipamentelor componente ale sistemului (mentenanță corectivă), care să permită realizarea unui nivel ridicat de supraveghere și control la frontierele externe UE.

Rezultatele atinse în perioada de referință au constat în:

- sporirea capabilităților de control la frontieră și îmbunătățirea securității frontierei dintre România și Serbia prin creșterea capacității de supraveghere și intervenție a personalului PFR, atât în cazul infracțiunilor legate de regimul frontierei de stat, precum și în situațiile care implică salvarea persoanelor aflate în dificultate prin operațiuni specifice;

- prevenirea și combaterea faptelor ilegale săvârșite la regimul frontierei de stat (treceri frauduloase ale frontierei de stat, traficul de migranți), precum și a actelor de contrabandă;

- asigurarea securității şi a intereselor statului român, și implicit ale Uniunii Europene, de-a lungul fluviului Dunărea, precum și garantarea desfășurării cu ușurință a fluxurilor de călătorie;

- consolidarea securității și a siguranței naționale prin gestionarea eficientă a frontierelor externe și creșterea capacității de rezistență a României, respectiv a Europei, pentru a face față situațiilor de criză.

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.329.500 lei cu TVA, finanțat 100% finanțare europeană nerambursabilă.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 7.329.500 lei cu TVA, 100% finanțare europeană nerambursabilă (costuri directe 6.850.000 lei și costuri indirecte 479.500 lei).

Finanțarea nerambursabilă asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.