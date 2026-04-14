Marți, 14 Aprilie 2026

Titlu proiect - Extinderea modernizării sistemelor fixe de supraveghere la frontiera externă

Acronim proiect - Sfixe

Cod proiect - BV12B_02

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

Perioada de implementare - martie 2026 - ianuarie 2028

Proiectul vizează creșterea capacității operaționale de supraveghere a frontierei României prin modernizarea infrastructurii tehnice, îmbunătățirea proceselor de monitorizare și prevenirea migrației ilegale și a altor activități transfrontaliere ilegale la frontiera externă în județele Vaslui și Galați.

Obiective:

- modernizarea a 7 sisteme fixe de supraveghere frontiera externă a României, în județele Vaslui și Galați în vederea îmbunătățirii infrastructurii de supraveghere existente pentru creșterea acurateței și eficienței detecției și monitorizării la frontiera externă terestră;

-implementarea unor tehnologii avansate pentru a spori capacitatea de reacție rapidă la incidente potențiale la frontiera terestra externă;

- detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea și identificarea activităților desfășurate în zona de frontieră, în scopul prevenirii, depistării ori sancționării activităților ilegale;

- asigurarea continuității în timp și spațiu a supravegherii frontierei terestre externe;

- facilitarea trecerii frontierei externe în scopuri legitime.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți semnificativ nivelul de securitate și facilitarea cooperării cu celelalte state membre, contribuind totodată, la o reacție mai rapidă în situații de risc, la creșterea eficienței misiunilor de patrulare și la optimizarea modului de utilizare a resurselor umane și tehnice ale Poliției de Frontieră.

Rezultatul proiectului constă în modernizarea sistemelor fixe de supraveghere la frontiera externă a României, în județele Vaslui și Galați prin achiziția unor noi sisteme.

Bugetul total al proiectului este de 23.869.000,00 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă - 17.901.750,00 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 5.967.250,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.