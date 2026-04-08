Anunț de finalizare proiect – Mentenanţă preventivă și corectivă pentru porțile automate de control ABC - BV10A_07 Miercuri, 08 Aprilie 2026

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost finalizate activitățile derulate în cadrul proiectului – Mentenanţă preventivă și corectivă pentru porțile automate de control ABC, Cod proiect – BV10A_07, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a vizat asigurarea funcționării optime a sistemului automat de control ABC prin servicii de mentenanță preventivă și corectivă – operațiuni de întreținere și reparație.

Perioadă derulare proiect: 24 luni (04.04.2024 - 03.04.2026).

Obiective:

a) asigurarea serviciilor de mentenanță pentru cele șase porți ABC garantând astfel disponibilitatea operațională a acestora în conformitate cu standardele europene; b) asigurarea serviciilor de mentenanță pentru cele șase porți ABC în scopul funcționării continue a sistemului pentru a asigura performanțele tehnice ale porților; c) verificarea și întreținerea porților ABC pentru a garanta funcționarea în parametrii optimi a sistemului în domeniul securității și gestionării frontierelor UE.

Scopul proiectului a fost reprezentat de asigurarea serviciilor de mentenanță pentru sistemul automat de control din punctul de trecere aeroportuar Henri Coandă Otopeni.

Rezultatele proiectului au constat în funcționarea sistemului automat de control 24h/ 24h, 7 zile/ 7 zile, prin asigurarea funcționării optime a sistemului automat de control ABC prin servicii de mentenanță preventivă și corectivă – operațiuni de întreținere și reparație.

Valoarea totală a proiectului a fost 2.033.000,00 lei cu TVA, 100% finanțare europeană nerambursabilă.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 2.025.821,80 lei cu TVA, 100% finanțare europeană nerambursabilă.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.