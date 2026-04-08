Anunț de finalizare proiect – Sistem LPR instalat în Punctele de Trecere ale Frontiere - BV13A_05 Miercuri, 08 Aprilie 2026

În luna aprilie 2026 s-a finalizat implementarea proiectului – Sistem LPR instalat în Punctele de Trecere ale Frontiere, Acronim – SistemLPR, Cod proiect – BV13A_05, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiectul a vizat implementarea unui sistem avansat de identificare a plăcuțelor de înmatriculare pentru vehicule care permite verificarea datelor de interes operativ în bazele de date naționale și europene.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 luni – respectiv de la 24.04.2024 până la 23.04.2026.

Obiectivele proiectului au fost:

- achiziționarea unui sistem avansat de identificare a plăcuțelor de înmatriculare pentru vehicule;

- integrarea sistemului în SIS și interconectarea cu bazele de date naționale relevante;

- asigurarea funcționării eficiente și rapide a sistemului pentru identificarea și verificarea automată a plăcuțelor de înmatriculare.

Scopul proiectului l-a reprezentat implementarea unei soluții, dotată cu tehnologie avansată, de identificare a plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor cu verificare automată în bazele de date, cu generarea de alerte optice/sonore pentru polițiștii de frontieră în 21 de locații aflate la frontierele externe.

Rezultate atinse în perioada de referință a proiectului au constat în achiziționarea unui sistem ce cuprinde soluții bazate pe cele mai noi tehnologii care să respecte cerințele operaționale, având cel puțin următoarele tipuri de echipamente: camere video LPR, licențe, infrastructura de montare și accesorii (stâlp, protecție stâlp, etc.) instalate în 21 de locații la frontierele externe, platforma hardware și software de arhitectură deschisă care permite conectarea echipamentelor și integrarea cu sistemul informatic online al PFR.

Valoarea totală a proiectului a fost de 9.662.713,00 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 7.247.034,75 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă - 2.415.678,25 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 9.662.712,16 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 7.247.034,12 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă - 2.415.678,04 lei.

Finanțarea nerambursabilă asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.