Anunț de finalizare proiect - Mentenanța radarelor din cadrul Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR Joi, 26 Martie 2026

În luna martie 2026 s-a finalizat implementarea proiectului - Mentenanța radarelor din cadrul Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR, Acronim - MRSISFM, Cod proiect - BV10A_04, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiectul a vizat facilitarea trecerii legale a frontierei, prevenirea și depistarea migrației ilegale, combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea eficace a fluxurilor de migrație în regiunea Mării Negre prin asigurarea mentenanței radarelor din cadrul SCOMAR.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 luni – respectiv de la 01.04.2024 până la 31.03.2026.

Obiectivele proiectului au fost:

creșterea fiabilității și eficienței echipamentelor din componenta SCOMAR prin repararea radarelor existente pentru a asigura funcționalitatea și performanța acestora la standardele tehnice actuale;

consolidarea capacității de detectare și identificarea amenințărilor la adresa securității frontierelor externe, inclusiv migrația ilegală, contrabanda, traficul de droguri și alte activități ilegale în zona de frontieră maritimă.

Scopul proiectului la reprezentat asigurarea mentenanței radarelor din cadrul Sistemului Complex de Observare la Marea Neagră, cu scopul de a contribui la gestionarea europeană integrată a frontierelor solide și eficace la frontierele externe.

Rezultate atinse în perioada de referință a proiectului au constat în servicii de mentenanță preventivă/corectivă, respectiv repararea celor 7 radare din componența SCOMAR în vederea operării eficiente și menținerea capacităților de supraveghere la un nivel înalt de performanță.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.226.896,00 lei cu TVA, din care 100% finanțare europeană nerambursabilă – 5.226.896,00 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 1.996.807,24 lei cu TVA, din care 100% finanțare europeană nerambursabilă – 1.996.807,24 lei.

Finanțarea nerambursabilă asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.