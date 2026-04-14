Marți, 14 Aprilie 2026

Titlu proiect - BV12B_04 Creşterea capacităţii operaţionale prin achiziţia unui sistem mobil (LPR) pentru autospecialele din dotarea Poliţiei de Frontieră Române

Acronim proiect - SistemLPR

Cod proiect - BV12B_04

Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize

Perioada de implementare - martie 2026 - mai 2027

Proiectul îşi propune implementarea unui sistem avansat de identificare a plăcuțelor de înmatriculare pentru vehicule care permite verificarea datelor de interes operativ în bazele de date naționale şi europene.

Acesta se încadrează în obiectivul general al gestionării europene integrate a frontierelor externe pentru asigurarea securității Uniunii Europene și pentru a facilita libera circulație a persoanelor și vehiculelor.

Obiective:

a) instalarea de sisteme de recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pe un număr de 60 de autospeciale ale Poliţiei de Frontieră pentru creşterea capacităţii de supraveghere a frontierei externe.

b)creșterea ratei de identificare a vehiculelor implicate în migrație ilegală, traficului de bunuri ce sunt supuse controlului de frontieră și a infracționalităţii transfrontaliere.

c) îmbunătățirea capacității de reacție a echipajelor Poliției de Frontieră Române prin furnizarea în timp real de alerte și informații din bazele de date naționale și europene privind autovehiculele implicate în activităţi ilicite;

Scopul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea capacităților de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale prin identificarea și gestionarea eficientă a vehiculelor implicate în activități ilegale sau suspecte. Proiectul contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate internă în cadrul UE prin identificarea și gestionarea eficientă a potențialelor amenințări la frontierele externe.

Rezultatul proiectului vizează consolidarea capacităţii Poliției de Frontieră Române de a acționa eficient în contexte multinaționale, prin achiziţia unui sistem LPR de tip mobil instalat pe autospecialele din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, ce are drept scop identificarea plăcuțelor de înmatriculare pentru gestionarea integrată a frontierelor externe ale statului român.

Bugetul total al proiectului este de 5.166.630 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 3.874.972,5 lei și 25% cofinanțare națională proprie –

1.291.657,5 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.