Analiza imaginilor preluate de sistemele optoelectronice instalate la frontiera României cu Ucraina - BV1A1_01 Miercuri, 01 Aprilie 2026

Anunț de finalizare proiect – Analiza imaginilor preluate de sistemele optoelectronice instalate la frontiera României cu Ucraina

Acronim – AIPSOIFRU

Cod proiect – BV1A1_01

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, la data de 26.03.2026, au fost finalizate activitățile derulate în cadrul proiectului – Analiza imaginilor preluate de sistemele optoelectronice instalate la frontiera României cu Ucraina, Cod proiect – BV1A1_01, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a vizat consolidarea capacității de supraveghere pe fluviul Dunărea, pe brațul Chilia, în județul Tulcea, reducerea timpilor de intervenție și de reacție rapidă în cazul infracțiunilor care au legătură cu regimul frontierei de stat, precum și facilitarea trecerii legale a frontierei, prevenirea și depistarea migrației ilegale, combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea eficace a fluxurilor de migrație la frontiera externă.

Perioadă derulare proiect: 22 luni (27.05.2024 - 26.03.2026).

Obiective:

- îmbunătățirea capacității de detectare și identificare a amenințărilor la adresa securității frontierelor externe, inclusiv migrația ilegală, contrabanda și alte activități ilegale în zona de frontieră;

- implementarea unei soluții de colectare și analiză inteligentă și modernizarea sistemelor optoelectronice pentru a asigura unui mediu mai sigur la frontiera externă, prevenind sau descurajând migrația ilegală și alte activități ilegale

Scopul proiectului a fost acela de a implementa o soluție de colectare și analiză inteligentă a informațiilor preluate de la sistemele optoelectronice instalate la frontiera externă pe fluviul Dunărea, pe brațul Chilia, în județul Tulcea, concomitent cu modernizarea acestora, în vederea gestionării eficiente a situației operative, precum și prevenirea și combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere. De asemenea, în cadrul proiectului, personalul Poliției de Frontieră a fost instruit cu privire la capabilitățile și utilizarea soluției aleasă, îmbunătățind astfel tehnicile utilizate în prezent în exploatarea informațiilor operative.

Rezultatele atinse în perioada de referință a proiectului: achiziția a 4 sisteme optoelectronice de supraveghere precum și achiziția software-ului de colectare și analiză a informațiilor de la sistemele optoelectronice (inclusiv training).

Valoarea totală a proiectului a fost de 12.404.600,00 lei cu TVA, din care 90% finanțare europeană nerambursabilă – 11.164.140,00 lei și 10% finanțare națională nerambursabilă – 1.240.460,00 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 10.980.400,00 lei cu TVA, din care 90% finanțare europeană nerambursabilă – 9.882.360,00 lei și 10% finanțare națională nerambursabilă – 1.098.040,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.