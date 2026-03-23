Mentenanța sistemelor fixe de supraveghere Attica - BV10A_06 Luni, 23 Martie 2026

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost finalizate activitățile derulate în cadrul proiectului – Mentenanța sistemelor fixe de supraveghere Attica, Acronim – MSFSA, Cod proiect – BV10A_06, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a vizat facilitarea trecerii legale a frontierei, prevenirea și depistarea imigrației ilegale, combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea eficace a fluxurilor de migrație la frontiera externă prin asigurarea mentenanței sistemelor Attica.

Perioadă derulare proiect: 24 luni (17.04.2024 - 16.04.2026).

Obiective:

- menținerea fiabilității și eficienței echipamentelor din componența sistemelor Attica prin repararea echipamentelor existente pentru a asigura funcționalitatea și performanța acestora la standardele tehnice actuale;

- menținerea capacității de detectare și identificare a amenințărilor la adresa securității frontierelor externe, inclusiv migrația ilegală, contrabanda, traficul de droguri și alte activități ilegale în zona de frontieră maritimă;

- asigurarea continuității în timp și spațiu a supravegherii frontierei terestre externe;

- facilitarea trecerii frontierei externe în scopuri legitime;

Scopul proiectului a fost de a menține în stare de funcționare 24/7 sistemele de supraveghere fixe Attica, prin repararea echipamentelor componente ale sistemelor de supraveghere fixe Attica

(mentenanță corectivă), care au permis realizarea unui nivel ridicat de supraveghere și control la frontierele externe UE.

Rezultatele atinse în perioada de referință a proiectului: asigurarea serviciilor de mentenanță pentru sistemele fixe de supraveghere Attica instalate la frontierele României, astfel încât Poliția de Frontieră să beneficieze de informații în timp real privind supravegherea frontierei terestre.

Valoarea totală a proiectului a fost de 9.999.150,00 lei cu TVA, din care 100% finanțare europeană nerambursabilă – 9.999.150,00 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 4.399.004,11 lei cu TVA din care 100% finanțare europeană nerambursabilă – 4.399.004,11 lei.

Finanțarea nerambursabilă a fost asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.