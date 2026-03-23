Modernizarea sistemelor fixe de supraveghere la frontiera - BV12A_01 Luni, 23 Martie 2026

La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost finalizate activitățile derulate în cadrul proiectului – Modernizarea sistemelor fixe de supraveghere la frontiera terestră, Cod proiect – BV12A_01, Finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiect implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

Proiectul a vizat modernizarea și consolidarea capacităților de supraveghere la frontierele externe ale Uniunii Europene, pentru a asigura un nivel crescut de securitate la frontiere, prevenind și gestionând amenințările transfrontaliere și fluxurile de migrație, și garantând în același timp, libera circulație a persoanelor în UE, în conformitate cu acquis-ul relevant și obligațiile internaționale. Impactul preconizat este de a contribui semnificativ la consolidarea capacităților de supraveghere la frontierele externe ale Uniunii Europene, asigurând un nivel crescut de securitate.

Perioadă derulare proiect: 24 luni (24.04.2024 - 23.04.2026).

Obiective:

- modernizarea a 20 de sisteme fixe de supraveghere la frontiera terestră în vederea îmbunătățirii

- infrastructurii de supraveghere existente pentru creșterea acurateței și eficienței detecției și monitorizării la frontiera externă terestră;

- implementarea unor tehnologii avansate pentru a spori capacitatea de reacție rapidă la incidente potențiale la frontiera terestra externă;

- detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea și identificarea activităților desfășurate în zona de frontieră, în scopul prevenirii, depistării ori sancționării activităților ilegale;

- asigurarea continuității în timp și spațiu a supravegherii frontierei terestre externe;

- facilitarea trecerii frontierei externe în scopuri legitime.

Scopul proiectului a fost acela de a se asigura că infrastructura și echipamentele de detecție și observare sunt actualizate și capabile să facă față eficient provocărilor și să contribuie la gestionarea migrației și securității la frontierele externe ale UE, de a reduce criminalitatea transfrontalieră, cum ar fi traficul de persoane, traficul de droguri, contrabanda, infracțiunile legate de migrație, precum și integrarea noilor tehnologii din domeniul supravegherii pentru a spori semnificativ capacitatea de supraveghere și detecție a Politiei de Frontiera contribuind la asigurarea securității interne în cadrul Uniunii Europene.

Rezultatele atinse în perioada de referință a proiectului: modernizarea a 20 sisteme fixe de supraveghere la frontiera terestră prin achiziția unor noi sisteme.

Valoarea totală a proiectului a fost de 55.879.868,00 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 41.909.901,00 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 13.969.967,00 lei.

Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.