Mijloace de supraveghere terestră și aeriană a frontierei externe - BV12A_02 Miercuri, 15 Iulie 2026

În luna iunie 2026 s-a finalizat implementarea proiectului – Mijloace de supraveghere terestră și aeriană a frontierei externe, Acronim – MSTAFE, Cod proiect – BV12A_02, finanțat din Programul Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize.

Proiectul a vizat achiziționarea și implementarea de echipamente de supraveghere de înaltă tehnologie (autospeciale de supraveghere cu termoviziune, dispozitive de zbor fără pilot și camere de vedere pe timp de noapte cu termoviziune), având ca scop principal consolidarea capacităților de supraveghere a frontierelor externe, în special în ceea ce privește prevenirea și depistarea criminalității transfrontaliere (traficul de migranți, traficul de persoane, terorismul, etc.).

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 26 luni – respectiv de la 24.04.2024 până la 24.06.2026.

Obiectivele proiectului au fost:

- consolidarea capacității de supraveghere a Poliției de Frontieră la frontierele externe ale Uniunii Europene prin achiziționarea de autospeciale de supraveghere cu termoviziune, dispozitive de zbor fără pilot și camere de vedere pe timp de noapte cu termoviziune;

- îmbunătățirea securității și eficacității operațiunilor de supraveghere la frontiera externă, pentru a preveni și depista mai eficient infracțiunile transfrontaliere, cum ar fi traficul de migranți, traficul de persoane și terorismul;

- creșterea capacității de reacție rapidă și eficientă la amenințările de securitate la frontierele externe ale UE.

Scopul proiectului: dotarea structurilor PFR cu 122 de echipamente de supraveghere terestre și aeriene moderne și performante, în vederea eficientizării supravegherii frontierei de stat și a gestionării eficiente a activităților personalului PFR privind prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și a actelor de contrabandă.

Rezultatele atinse în perioada de referință au constat în achiziționarea a 90 de camere de vedere pe timp de noapte cu termoviziune fără răcire și 12

dispozitive de zbor fără pilot cu posibilitatea de înregistrare pe timp de zi și de noapte și transmitere date la distanță.

Valoarea totală a proiectului a fost de 65.484.870 lei cu TVA, din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 49.113.652,50 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 16.371.217,50 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului a fost de 5.861.110,74 lei cu TVA (costuri directe 5.477.673,60 lei și costuri indirecte 383.437,14 lei), din care 75% finanțare europeană nerambursabilă – 4.395.833,05 lei și 25% finanțare națională nerambursabilă – 1.465.277,69 lei, aferentă echipamentelor dispozitive de zbor fără pilot și camere de vedere pe timp de noapte cu termoviziune. Autospecialele de supraveghere cu termoviziune vor face obiectul unui alt contract de finanțare.

Finanțarea nerambursabilă asigurată din Programul Național Managementul Frontierelor și Vize – www.fed.mai.gov.ro și din bugetul național, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.