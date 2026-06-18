PDV Aeroport Timişoara - afirmații pretest vamal Joi, 18 Iunie 2026

Referitor la afirmațiile făcute în spațiul public cu privire la activitatea polițiștilor de frontieră în timpul grevei de avertisment desfășurate astăzi la Aeroportul Internațional Timișoara, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul IGPF este abilitat sǎ facǎ următoarele precizări:

Polițiștii de frontieră s-au aflat în zona destinată controlului de frontieră la sosirea pasagerilor din direcția Londra, conform atribuțiilor legale ce le revin.

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, aceștia își desfășoară activitatea în punctele de trecere a frontierei și în zonele aflate în competența acestora, având atribuții privind efectuarea controlului de frontieră, prevenirea și combaterea infracționalitǎții transfrontaliere, menținerea ordinii și asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a activităților specifice, în cooperare cu celelalte autorități care își desfășoară activitatea în punctul de trecere a frontierei.

În intervalul în care personalul vamal a suspendat temporar efectuarea controlului vamal, accesul pasagerilor către zona publică a aeroportului a fost restricționat de lucrătorii vamali. În aceste condiții, polițiștii de frontieră, împreună cu celelalte structuri competente, au acționat exclusiv în limitele atribuțiilor legale, pentru prevenirea producerii unor situații de risc, menținerea ordinii și asigurarea unui flux sigur al pasagerilor. În acest context, lucrătorii vamali au eliberat căile de acces, iar pasagerii și-au continuat deplasarea.

Totodată, precizăm că Poliția de Frontieră Română nu are atribuții în efectuarea controlului vamal, responsabilitățile privind această activitate revenind autorității vamale, conform competențelor legale.

Respingem, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora polițiștii de frontieră ar fi instigat pasagerii sau le-ar fi solicitat să formuleze plângeri împotriva participanților la protest. Aceste susțineri nu corespund realității.