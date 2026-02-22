PDV Otopeni - Persoane recalcitrante Luni, 23 Februarie 2026

În data de 21 februarie a.c., la P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinația Londra, o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulți față de personalul companiei aeriene.

La sosirea polițiștilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive și au încercat să împiedice operațiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul și tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent și nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavǎ.

Minorul a rămas permanent în prezența mamei sale, polițiștii de frontieră având în vedere protejarea celor douǎ persoanelor.

În cauzǎ, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, conform Codului Aerian.

Recomandăm pasagerilor să adopte un comportament responsabil și respectuos pe durata prezenței în aeroport, în timpul procedurilor de îmbarcare și pe parcursul zborului, astfel încât siguranța și confortul tuturor persoanelor implicate să nu fie afectate.