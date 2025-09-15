Punct de vedere - persoane recalcitrante la Aeroportul Internațional Henri Coandă București Luni, 15 Septembrie 2025

În data de 15.09.2025, în jurul orei 01.00, polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au fost anunțați telefonic, de către dispecerul aeroportului, cu privire la faptul că echipajul unui zbor care urma să aterizeze din direcția Tel-Aviv a solicitat, la debarcare, prezența Poliției de Frontieră la bordul aeronavei.

Motivul solicitării a fost faptul că pe timpul zborului a izbucnit un conflict spontan între mai mulți cetăţeni israelieni.

Polițiștii de frontieră au identificat, cu ajutorul membrilor de echipaj, șapte persoane implicate în conflict. Acestea au fost preluate pentru verificări și sancționate contravenţional cu amenzi de 4.000 de lei fiecare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu (Legea 21/2020 privind Codul aerian), după care au fost conduse în spațiul public.